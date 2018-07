CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 14 Luglio 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquanta chilometri quadrati: sarebbe l'estensione della cappa di fumo che ha investito L'area nolana durante il pomeriggio del primo luglio quando le fiamme divorarono la piattaforma ecologica della società Ambiente spa di via ponte delle Tavole a San Vitaliano. E' quanto hanno riferito i docenti universitari interpellati dai sindaci che hanno deciso di vederci chiaro sulle conseguenze del maxi rogo che ha alzato l'asticella della preoccupazione tra i cittadini della zona. A conti fatti, e secondo le rappresentazioni grafiche degli esperti, ad essere interessati dall'incendio non sarebbero soltanto stati i comuni del Nolano ma anche quelli del baianese. E così se da un lato sono arrivate le rassicurazioni di Arpac ed asl Na 3 Sud sulla qualità dell'aria e dell'acqua, dall'altro si è ritenuto necessario chiedere alle istituzioni competenti, a cominciare dal ministro dell'ambiente e dalla regione Campania, che si estendano le analisi anche ad una zona più vasta di quella già oggetto di monitoraggio.MONITORAGGIOSugli eventuali contraccolpi subiti dalle campagne si attendono, invece, i risultati dello studio che è stato già esteso alle zone rabbuiate dalla nuvola di fumo. Durissimo, in ogni caso, il documento sottoscritto dai primi cittadini presenti all'incontro del tavolo dei comuni dell'agenzia di sviluppo, convocato da Antonio Carpino, sindaco di Marigliano e presidente del tavolo di lavoro al quale siedono 18 amministrazioni comunali e la città metropolitana di Napoli. E' stato un dossier a 13 firme quello che sarà indirizzato ad una sfilza di autorità ed alla procura di Nola. Alla riunione erano, infatti, presenti: il sindaco di San Vitaliano, Pasquale Raimo, il sindaco di Camposano Francesco Barbato, il sindaco di Casamarciano Andrea Manzi, il consigliere comunale di Cicciano Antonio Amato delegato dal sindaco, l'assessore al comune di Cimitile Felice Amato, il sindaco di Comiziano Paolino Napolitano, il sindaco di Liveri Raffaele Coppola, il sindaco di Mariglianella Felice Di Maiolo, il vice sindaco di Palma Campania Domenico Rainone, il sindaco di San Paolo Bel Sito Manolo Cafarelli, l'assessore al comune di Saviano Antonio Ambrosino, ed il sindaco di Scisciano Edoardo Serpico. Una riunione fiume alla presenza, tra l'altro, dei dirigenti dell'ArpaC e dell'asl Na 3 Sud oltre che dei docenti universitari Giuseppe Rolandi, Benedetto De Vivo e Marco Trifuoggi.