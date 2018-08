Venerdì 31 Agosto 2018, 15:36

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Varcaturo per combustione illecita di rifiuti. I tre sono stati sorpresi in un deposito di materiale all’interno di un appezzamento di terreno in via Grotta dell’Olmo mentre incendiavano rifiuti speciali di varia natura, pericolosi e non: materiali di risulta da lavorazioni di carpenteria ma anche materiale plastico vario, pannelli coibentati e lamiere. Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Monteruscello. L’area è stata sottoposta a sequestro.