Maxi incendio di rifiuti nel Napoletano, indagato il patron dell'azienda di riciclo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta nell'inchiesta aperta dalla Procura di Napoli Nord per accertare le cause e i colpevoli dell'incendio di migliaia di tonnellate di plastica e legno stoccate nel piazzale dell'azienda «Di Gennaro Spa» di Caivano, la piattaforma per il recupero del multi materiale da riciclare più grande del meridione, sotto sequestro dal 26 luglio. Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Francesco Filippo, che ha coordinato i militari della forestale e i carabinieri della tenenza di Caivano, hanno notificato a Giuseppe Di Gennaro, presidente della società, un avviso di garanzia per incendio colposo. Stesso provvedimento anche per altre persone, il cui numero è coperto dal riserbo degli inquirenti, direttamente coinvolte a vario titolo e con specifiche responsabilità nella catena di comando per la gestione della piattaforma.