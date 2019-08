Venerdì 30 Agosto 2019, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 14:59

Bruciava rifiuti in un campo al confine tra Giugliano e Villa Literno, in provincia di Napoli: in fiamme cassette e tubi di plastica, lattine in alluminio e scarti alimentari.I carabinieri hanno arrestato un 59enne incensurato di Villaricca, sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.I militari della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti attirati da una colonna di fumo nero: raggiunto il fondo, hanno sorpreso sul posto il 59enne. Dopo aver spento l'incendio con mezzi di fortuna, i carabinieri lo hanno arrestato per combustione illecita di rifiuti e hanno sequestrato l'area per evitarne la coltura.