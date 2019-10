A fuoco plastica, cartone e alluminio nel Napoletano. Arrestato il responsabile: è romeno

Nel corso di un servizio di contrasto ai reati ambientali i carabinieri della stazione di Carbonara di Nola hanno arrestato per combustione illecita di rifiuti un 39enne incensurato, di origine romena ma residente a Nola. I militari lo hanno sorpreso a bruciare plastica, cartone, barattoli di vetro, alluminio e tubi di neon in un terreno alla periferia di Nola, in via Bosco Gaudio. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno invece denunciato per trasporto e raccolta illeciti di rifiuti un 57enne di Marano e un 30enne di Castel Volturno, entrambi con precedenti penali per reati ambientali. Il primo è stato sorpreso alla guida di un furgone carico di rifiuti speciali di vario genere tra cui una vasca da bagno in vetroresina, un barbecue di ferro e 2 reti di materassi; l'altro era alla guida di una ape car su cui erano stati caricati una lavatrice, una altalena di ferro, una bicicletta arrugginita, un contatore gpl rotto e tre piastre in ferro da frigorifero. I veicoli ed i materiali sono stati sottoposti a sequestro. Le scoperte durante uno degli innumerevoli servizi per prevenire e contrastare i reati contro l'ambiente.

