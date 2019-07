Martedì 9 Luglio 2019, 12:40

Un cittadino del Mali, di 23 anni, Kante Magara, è stato arrestato per incendio di rifiuti dai carabinieri di Melito. I militari lo hanno notato mentre lanciava indumenti vecchi su un cumulo di rifiuti in fiamme. Stavano bruciando plastica, pezzi di mobilio, componenti di scaldabagni, pneumatici, sacchi neri, il tutto in un’area privata in stato d’abbandono sulla circumvallazione esterna. I carabinieri hanno bloccato il 23enne e lo hanno arrestato. Poi hanno richiesto il supporto dei vigili del fuoco per estinguere l’incendio. Al termine delle formalità l’arrestato è stato condotto in carcere.