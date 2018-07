Maxi rogo di rifiuti nel Napoletano, l'Arpac a sorpresa: «Valori atmosferici nella norma»

Giovedì 26 Luglio 2018, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arpac, Azienda regionale per la protezione ambientale della Campania, rende noto che «nell'area interessata dall'incendio che si è sviluppato presso la ditta di recupero rifiuti Di Gennaro di Caivano, intorno alle 13 di ieri, i dati elaborati finora non mostrano superamenti dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti atmosferici».«Le centraline di monitoraggio ubicate nell'area di interesse - si evidenzia ancora - non hanno rilevato valori critici dei parametri monitorati. I valori di ossidi di azoto e benzene rilevati nelle prime ore del 26 luglio mostrano concentrazioni lievemente maggiori, sebbene ampiamente entro i valori di soglia normativi, per condizioni meteo-ambientali favorevoli all'accumulo degli inquinanti».Tutte le informazioni sono dettagliate in uno specifico report pubblicato sul sito Arpac. Nella giornata di oggi è stato installato anche un laboratorio mobile di monitoraggio della qualità dell'aria in località Pascarola di Caivano. I dati saranno diffusi nelle prossime ore.