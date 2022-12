Incendio al sesto piano a Giugliano, i carabinieri salvano donna su sedia a rotelle

Un incendio probabilmente di origine dolosa ha coinvolto un palazzo a Giugliano, a Napoli, dove una donna su una sedia a rotelle è stata portata in salvo dai carabinieri che sono intervenuti. Dai primi accertamenti sembrerebbe che le fiamme siano partite dal vano ascensore che non era funzionante. Il fuoco si è propagato dal basso e ha trovato sfogo all'ultimo piano. Sembrerebbero esserci pochi dubbi sulla natura dolosa dell'evento e i Carabinieri con i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme stanno approfondendo la situazione.

I militari hanno fatto evacuare l'intero edificio ma al sesto piano il fumo stava aumentando e all'interno di quell'appartamento c'è una donna. La signora 59enne ha difficoltà di deambulazione, è su una sedia a rotelle e non è uscita dall'abitazione mentre suo marito era andato a fare la spesa. La coltre del fumo è troppo densa e i Carabinieri non riescono a raggiungere a piedi il sesto piano quindi decidono di entrare dal balcone del quinto piano del palazzo adiacente.

Durante il salvataggio uno dei militari della sezione radiomobile è rimasto intossicato dai fumi e portato nell'ospedale San Giuliano ma fortunatamente è già stato dimesso con una prognosi di 4 giorni per «intossicazione da Co2». La signora sta bene mentre per l'incendio sono in corso indagini.