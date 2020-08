Incendio sulla collina di Baia, colonna di fumo visibile da Fusaro e Lucrino

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio sulla collina di Baia: le fiamme hanno incenerito un'ampia porzione di vegetazione e di macchia mediterranea, mentre un'alta colonna di fumo è stata visibile dal Fusaro, Lucrino e dai quartieri limitrofi.

Scattato l’Sos, per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco in sinergia con la capitaneria di porto. Si è reso necessario anche l’utilizzo di un elicottero antincendio. Uomini e mezzi, intanto, sono stati impegnati per alcune ore al fine di spegnere del tutto il rogo poco distante dalle abitazioni. Preoccupazione tra i cittadini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA