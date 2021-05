Principio di incendio su treno della Circum, panico e linea interrotta

Un principio di incendio si è sviluppato su un treno della Circumvesuviana lungo il percorso che va da Boscoreale a Pompei.

L’episodio è avvenuto poco prima della 10.30 ed ha determinato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Torre Annunziata e Scafati, l’Eav ha istituito un servizio automobilistico sostitutivo. A dare l’allarme sono stati alcuni passeggeri, che hanno segnalato del fumo in coda alla vettura: il capotreno e il macchinista sono subito intervenuti fermando la corsa e cercando di far scendere senza eccessivo panico i viaggiatori.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pompei, insieme ai turisti tornano i rapina-Rolex: arrestato un... I TRASPORTI Circumvesuviana, la guerra del traforo di Castellammare: sigilli al...

Il treno, tuttavia, si è fermato in aperta campagna e, inevitabilmente, si è verificato un fuggi fuggi generale, soprattutto a causa della paura. Non si segnalano, tuttavia, feriti: la maggior parte delle persone ha raggiunto la stazione più vicina attraversando la strada ferrata.

Il personale Eav ha utilizzato subito gli estintori in dotazione, ma è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco che, peraltro, hanno dovuto spegnere le poche fiammelle calandosi dalla strada che sta sopra i binari. Verifiche in corso per capire l’origine del rogo, probabile un guasto meccanico improvviso