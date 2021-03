Incendio in un deposito edile di Marano: i vigili del fuoco domano le fiamme

Deposito di materiale edile in fiamme nel comune di Marano. L'incendio si è sprigionato all'interno di un capannone di via San Rocco e la grossa colonna di fumo, in pochi minuti, ha invaso tutta la zona periferica della città. Sul luogo del rogo sono accorsi i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e personale tecnico del Comune di Marano. ll deposito, tra i più noti della zona, è situato a ridosso di uno degli impianti idrici cittadini. L'incendio, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, sarebbe di natura accidentale.

