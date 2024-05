Brucia Scampia. E brucia a causa di rifiuti che continuano a infestare un quartiere che sta provando a rinascere, con i fondi del Pnrr sbloccati e con la nuova sede della Federico II. Una montagna di fiamme, però, è divampata ieri pomeriggio poco dopo le 16.30, nella vela gialla, e il fumo intenso è rimasto fino a sera nell'edificio, popoloso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme.

Il tutto è partito da una massa di mille metri cubi di rifiuti, più volte segnalata dagli stessi pompieri, accatastati in una struttura in cui abitano circa cento famiglie. È la Napoli del degrado, il simbolo di Gomorra, che prova a castrare la Napoli della rinascita. E che, purtroppo, a tratti ci riesce. Come successo ieri.

Le fiamme

Siamo al lotto M c4 della vela gialla. La nube nera che si è alzata da qui, ieri pomeriggio, è stata avvistata in tutta l’area Nord di Napoli e oltre. La paura è stata notevole, tra i residenti. Per fortuna non ci sono feriti, ma riguardo alle cause dell’incidente i Vigili del Fuoco del comando di Napoli non hanno dubbi: «Si è scatenato un incendio a lento spegnimento – spiegano – Le fiamme si sono generate a partire dai rifiuti abbandonati all’interno della vela gialla. Si tratta di una notevole quantità, più o meno mille metri cubi».

Una massa, una montagna di immondizia, in sostanza. Una collina di rifiuti che era stata segnalata più volte ai pompieri, e su cui gli stessi pompieri erano più volte intervenuti. Eppure, l’immondizia era lì, ieri pomeriggio. Ed è bruciata seminando il panico nel quartiere, e non solo. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono arrivati in tempi stretti anche i funzionari dell’ufficio sicurezza abitativa di Palazzo San Giacomo, cui spettava l’ultima parola sull’eventuale evacuazione delle famiglie, poi scongiurata. Intorno alle 20 di ieri, le fiamme erano state domate, ma il fumo annebbiava ancora la vela gialla. Popolatissima.

Le riunioni tra pompieri e gli uffici comunali per una possibile evacuazione della vela gialla, ipotizzata principalmente a causa dei fumi tossici rilasciati dai rifiuti incendiati, sono andate avanti sul posto fino a sera inoltrata.

La rinascita

Eppure, di fondi per Scampia, e in particolare proprio per il lotto M, ne sono stati messi in campo e sbloccati. Anche dopo trattative che sono andate avanti, nei mesi scorsi, tra il ministro Fitto e il sindaco Manfredi. Il progetto della rigenerazione, il cui collaudo è previsto tra due anni, si chiama ReStart Scampia, e prevede la demolizione proprio della vela gialla, della vela rossa e la riqualificazione della vela celeste. Nel programma figura poi la costruzione di 433 alloggi e gli spazi per l'agricoltura urbana, la realizzazione di un mercato di prossimità e di una scuola dell'infanzia per 120 bambini (con asilo nido per 50-60 piccoli della zona).

Il finanziamento del progetto, di 159 milioni di euro, proviene principalmente da Fondi Pnrr (84, 5 milioni), Pon Metro e Periferie (35 milioni) e Pnc (15 milioni), che integrano finanziamenti precedenti: Fondo Programma

«La progettazione degli spazi aperti e delle soluzioni architettoniche - come si legge sul sito di Palazzo San Giacomo - è guidata dalla sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di migliorare l'ecosistema dell'area. Il progetto mira a ridurre il consumo di risorse, tramite strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. Valorizzare gli spazi aperti come risorse multifunzionali per migliorare la qualità della vita e la resilienza ambientale del quartiere è al centro della strategia, in linea gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, dimostrando un impegno tangibile verso una gestione responsabile delle risorse ambientali».

Sostenibilità ambientale e miglioramento dell'ecosistema: obiettivi futuri che devono, purtroppo, fare i conti con un presente fatto ancora di rifiuti in fiamme e di sussulti della Scampia patria di Gomorra.