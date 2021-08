Nuovo incendio sul Vesuvio: evacuate 2 case a Torre del Greco

Torna a bruciare il Vesuvio: evacuate due abitazioni. Estate senza tregua per i roghi nel parco del Vesuvio e nei comuni vesuviani. In atto un vasto incendio in via Ruggiero a Torre del Greco, in un’area in cui ci sono molte sterpaglie e le fiamme rischiano di lambire le abitazioni. Sul posto i Vigili del fuoco che sono intervenuti rapidamente hanno attivato le operazioni di spegnimento, i carabinieri forestali, i carabinieri, la protezione civile e la polizia municipale.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli, alla guida senza patentee assicurazione ma con la pistola... I CONTROLLI Piazza Garibaldi, egiziano sfila il cellularea un passante:... LA VIOLENZA Rissa a Ischia sulla riva destra, denunciati otto giovanissimi LA DROGA Mezzo chilo di marijuana in auto: arrestati due pusher a...

Per sicurezza sono state fatte sgombrare due abitazioni per lo più rurali e si attendono i Dos regionali sul posto per valutare l’intervento di mezzi aerei. Indispensabile, per l’arrivo rapido dei soccorsi, il presidio speciale con i Vigili del Fuoco attivato dall’Ente Parco nazionale del Vesuvio. Sul posto anche i volontari di Primaurora che hanno segnalato il rogo e monitorano la situazione. Nei giorni scorsi roghi di vaste dimensioni si erano sviluppati sul Monte Somma ed anche a valle del comune di Somma Vesuviana.