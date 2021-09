Napoli, vasto incendio in via de Roberto: sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

Ieri sera intorno alle ore 22.00 si è sviluppato un vasto incendio in via de Roberto e il vento debole ha spinto il fumo verso via Poggioreale.

Sul posto sono arrivati immediatamente squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte e tutt'ora sono nella zona interessata polizia di stato, polizia municipale oltre ai tecnici Arpac.

L'incendio è ancora in corso e non si segnalano, ad ora, concentrazioni inquinanti elevate che possono essere correlate all'incendio.

L’amministrazione comunale, comunque, per la presenza di fumi e di forti odori, consiglia alla popolazione di tenere chiuse le finestre di casa e di limitare le uscite solo per necessità.