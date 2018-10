È ripresa alle 20.05 la circolazione ferroviaria fra Sessa Aurunca - Roccamonfina e Falciano-Mondragone-Carinola (linea Roma- Napoli, via Formia), sospesa dalle 18.40, in direzione Napoli, per un incendio divampato nei pressi dei binari. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 90 minuti, mentre un regionale è stato limitato nel percorso.

Giovedì 18 Ottobre 2018, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA