Incendio a Villa Russo, l'ex casa di cura di Miano divenuta discarica

Incendio alla Villa russo di Miano, ex casa di cura divenuta discarica.

La ex clinica è fallita circa 10 anni fa e ad oggi è resa inagibile persino per effettuare una bonifica. La struttura è situata in un quartiere abitato e nonostante le molteplici richieste di bonifica al comune, non è ancora stata messa in sicurezza.

La casa di cura Villa Russo è situata a Miano a metà tra Scampia e il museo di Capodimonte. La struttura era una clinica privata per anziani che svolgeva un importante funzione nel sistema sanitario dell'area nord di Napoli.

Il ruolo fondamentale della clinica era l'ambito di psichiatria, offrendo inoltre prestazioni di cardiologia, geriatria e neurologia.

Durante l'incendio sono rimasti feriti 4 vigili del fuoco. L'area è sotto sequestro e affidata alla custodia giudiziaria dei proprietari; se i proprietari non interverranno si potrebbe profilare un nuovo intervento in danno da parte di Palazzo San Giacomo.