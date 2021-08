Una concessionaria in via Settetermini, a Boscoreale, in provincia di Napoli, è andata a fuoco intorno all'1,40 di notte per cause ancora da chiarire. L'incendio, domato dai vigili del fuoco, ha bruciato 18 macchine, distruggendone completamente 12. Il danno è di circa 300mila euro. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.