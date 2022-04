Incentivi fiscali e sviluppo economico, convegno/webinar dell'Ordine degli architetti di Napoli

"Orizzonte 2026: l'importanza degli incentivi fiscali per lo sviluppo economico del paese, per la riduzione del rischio sismico e per l'efficientamento degli immobili. Politica, Professionisti e Imprese si incontrano per decidere" è il tema di un convegno/webinar che, su iniziativa dell'onorevole Tullio Patassini, si terrà nella Sala Salvadori nel Palazzo dei Gruppi Parlamentari in via degli Uffici del Vicario. Appuntamento mercoledì 27 aprile dalle 14 alle 16. Durante l’incontro, in diretta via internet (webinar), in collegamento con la Camera dei Deputati, si terrà una tavola rotonda mirata sui seguenti argomenti:

1. Il futuro dei bonus edilizi: le misure da attuare nel medio-lungo periodo

2. Ricostruzione post-sisma: le novità in materia di Sismabonus e Super Sismabonus

3. Il ruolo delle professioni nell’attuazione del PNRR e le occasioni lavorative offerte dai bandi già attivi e di prossima attivazione

4. Le comunità energetiche collettive: risposta alla crisi energetica e opportunità per imprese e tecnici

5. Caro materiali ed energia: le richieste per scongiurare il rischio di blocco dei cantieri

6. DDL riforma degli appalti: Il Disegno di Legge Delega approvato in Senato.

Al meeting interverranno l'onorevole Tullio Patassini, membro V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione; Virgilio Fagioli, vice presidente nazionale di Anaepa - Confartigianato Edilizia; Pierluigi De Amicis, presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila; Maurizio Savoncelli, presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Cngegl); Giovanni Esposito, presidente Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati (CNPI); Domenico Ceparano, vice presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia.

L'obiettivo del confronto tra istituzioni, professionisti ed imprese operanti nel settore dell’edilizia mira a stabilire e condividere le prossime misure fiscali come intervento strutturale a supporto di una stabile strategia di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare italiano, finalizzata anche all’attenuazione del rischio sismico ed al miglioramento dell’efficienza energetica, definendo un percorso per raggiungere entro il 2050 un parco immobiliare ad emissioni zero.

«Un confronto - dice Domenico Ceparano, nella foto, vicepresidente Ordine alArchitetti di Napoli e Provincia - che serve per fugare i dubbi sulle misure contenute negli ultimi testi normativi approvati, che spesso tendono a limitare o scoraggiare l’utilizzo di strumenti di assoluta efficacia come si sono rivelati il Superbonus 110% e gli altri incentivi fiscali». Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link https://register.gotowebinar.com/register/1090046354248290831

Al raggiungimento dei posti disponibili sarà comunque possibile assistere all’evento attraverso Youtube a questo link (senza però, in tal caso, conseguire crediti formativi): https://youtu.be/-OJS4qJaug0

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia ha accreditato l’evento per tutti gli architetti con 2 cfp.