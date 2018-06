Appaltopoli, in archivio la Mostra d'Oltremare e Villa Bruno a San Giorgio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 07:00

Lasciano ufficialmente l'inchiesta appaltopoli, vengono archiviati quattordici mesi dopo arresti, perquisizioni e clamore mediatico. Lasciano a testa alta un'inchiesta terremoto, quella datata 15 marzo 2017, quando vennero colpiti da misure cautelari ben 69 professionisti, tra dirigenti pubblici, docenti universitari, manager d'azienda, consulenti privati. Quattordici mesi dopo, è stato il gip del Tribunale di Napoli Federica Colucci ad accogliere la richiesta di archiviazione della Procura di Napoli a carico di almeno sei ormai ex indagati, sulle cui posizioni si erano espresse in questi mesi i vari collegi del Tribunale del Riesame.In sintesi, l'ordine di archiviazione riguarda due capitoli dell'inchiesta appaltopoli, quello in relazione alla ristrutturazione di due padiglioni della Mostra d'Oltremare, all'interno dei quali allestire una sorta di museo aperto alla città per la valorizzazione delle bellezze della Gaiola; e quello relativo la ristrutturazione di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano.