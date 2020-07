LEGGI ANCHE

Nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sulle concessioni per la gestione dei bus turistici sull'isola di Capri, ieri il Tribunale del Riesame partenopeo ha confermato la misura dell'interdizione dai pubblici uffici per il dirigente della Città Metropolitana di Napoli,e annullato il divieto di dimora a Capri per l'imprenditrice(rpt. La Rana) che, difesa dagli avvocati, risponde di corruzione in concorso con De Angelis.Secondo gli inquirenti avrebbe assunto, secondo gli inquirenti, una persona segnalata da De Angelis in cambio del suo interessamento per sbloccare parte del milionario credito che l'azienda Atc di Anna La Rana vanta nei confronti della Città Metropolitana. Per la difesa dell'imprenditrice, come sostenuto, non c'è stato alcun rapporto di corruzione. Tra 45 giorni le motivazioni del provvedimento.