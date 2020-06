Clan Polverino, il Riesame conferma 14 arresti: restano in carcere il cognato e il cugino del boss

Clan Polverino, il tribunale del Riesame (decima sezione) ha confermato la misura cautelare in carcere per quattordici dei sedici indagati nell'inchiesta condotta dal pm della Dda Maria Di Mauro. Un filone di indagine culminato, due settimane fa, con l'arresto dei capi e affiliati dell'ultima frangia dei Polverino ancora in libertà.



Carcere confermato per, rispettivamente cognato e cugino del super boss Giuseppe Polverino. Misura cautelare confermata anche per altri 12 affiliati alla fazione criminale federata al clan Orlando. Misura cautelare non confermata per Raffaele Ruggiero e Luigi Cerullo.

