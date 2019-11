«L'area Napoli uno del Cnr è estranea alle indagini»

L'area della ricerca Cnr Napoli uno di via Castellino è estranea ai risvolti dell'inchiesta della Procura di Napoli, culminata in sei misure cautelari (arresti domiciliari) a carico di ex manager ma anche di un editore e di due consulenti. È quanto chiarisce l'ingegner Giuseppe De Pietro, dirigente dell'area di ricerca Napoli uno, dove quotidianamente lavorano 400 tra ricercatori e tecnici, che svolgono le loro attività quotidiane «con passione e professionalità», come ricordato dallo stesso De Pietro.



Intanto, si attendono gli esiti degli interrogatori di garanzia dinanzi al gip Giovanna Cervo, dove gli indagati - in particolare i tre ex dirigenti - dovranno chiarire che fine hanno fatto i due milioni e 300mila euro destinati alla ricerca e stornati per finte consulenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA