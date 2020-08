Inchiesta Covid in Campania, Limone: «Ho salvato vite umane ora sono sotto indagine»

LEGGI ANCHE

«Assieme alla mia squadra ho salvato vite umane, meritavamo un encomio pubblico per quello che abbiamo fatto e invece mi ritrovo sotto inchiesta, costretto a interrompere un breve periodo di ferie per consegnare il cellulare e aprire la mia casa alle perquisizioni. Ma poi, mi chiedo, cosa c'entro io con l'accusa di turbativa d'asta? Io, che non ho mai fatto una gara d'appalto...». Parole pronunciate tutte d'un fiato da parte di, direttore dell'Istituto zooprofilattico, finito al centro delle indagini della Procura di Napoli sulle gare legate ai tamponi, in piena emergenza coronavirus.«Iniziamo da una premessa. Non ho fatto gare di appalto e non c'entro nulla con Soresa. Guido uno dei dieci Istituti zooprofilattici in Italia, che fa capo direttamente al ministro della Sanità. Quanto ai rapporti con Ames, bisogna partire dallo scorso anno, quando non esisteva l'emergenza coronavirus».«A settembre viene bandita una gara internazionale per il monitoraggio della popolazione nella terra dei fuochi, gara che viene aggiudicata alla Ames a dicembre. Passano tre mesi per la definizione del contratto che viene chiuso il 20 marzo, in piena emergenza covid, quando avevamo l'esigenza di attrezzare dei laboratori per effettuare migliaia di tamponi».«Facciamo una clausola di salvaguardia, che ci consente di occupare una parte del centro Ames di Casalnuovo, dove allocare i nostri macchinari, il nostro personale e i reagenti che avevamo reperito».«Ci abbiamo provato, ma non è stato possibile ottenere altre disponibilità. Ames per noi è stato un ripiego, perché i nostri interlocutori pubblici sono venuti meno. Ci siamo rivolti all'ospedale di Eboli, ma gli accordi sono saltati e non per colpa nostra, abbiamo provato altre soluzioni ma sono saltate e intanto il tempo passava e occorreva attrezzare dei laboratori per dare inizio alla somministrazione di test».«Ma non è solo una questione di spazi. Parliamo di luoghi in cui portare i reagenti, in cui procedere all'estrazione del virus, non è che puoi andare in una struttura ordinaria. Bisogna anche avere la certezza che il personale interno non sia a rischio contagio, ma poi il tema è un altro».«La Ames ha offerto i locali in modo gratuito. Insomma, io che danno avrei arrecato alle casse dello Stato?».«È quale sarebbe il vantaggio? Me lo dica, me lo faccia capire lei. Qual è il nesso tra ospitare la nostra ricerca sui tamponi e presentarsi a una gara per fare i tamponi? Loro sono leader in Europa, tanto che hanno di recente vinto un appalto in Lombardia per svariati milioni».«Pensi che quando seppi che la Ames si era fatta avanti per i tamponi, chiamai i vertici dell'azienda e dissi: perché vi siete proposti? Perché rispondete a questa manifestazione di interesse? Mi hanno detto che già non guadagnavano un euro ad ospitare il nostro laboratorio, non capivano perché non potevano concorrere in un mercato in cui sono oggettivamente dei leader».«Già, ma io che c'entro? Non faccio io le gare, non l'ho stabilito io».«Ero in vacanza in Sicilia con mio figlio. L'una di notte, ero al ristorante, quando arrivano i carabinieri che mi notificano il decreto di sequestro. Sono stati gentili e professionali, almeno hanno atteso che finissi di mangiare».