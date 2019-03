Venerdì 15 Marzo 2019, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 20:59

Inchiesta Pip, concessi i domiciliarifuori regione i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, detenuti da circa due anni nel carcere umbro di Terni. Aniello a Roma e Raffaele a Roccaraso, così come la richiesta dei difensori. A deciderlo il tribunale del Riesame.Aniello e Raffaele, a capo della società che si aggiudicò (nel 2005) la gara per la realizzazione dell'area industriale di Marano, sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino. I due imprenditori di Sant'Antimo, fratelli del parlamentare forzista Luigi, sono difesi dagli avvocati Vincenzo Maiello e Paolo Trofino. Il processo si sta celebrando presso il tribunale Napoli nord di Aversa.