Gli agenti della Polizia Municipale, durante il servizio di presidio di via Toledo, sono intervenuti in soccorso di un anziano residente nella zona dei Quartieri Spagnoli. L'anziano, che non dava risposta ai tentativi di contatto telefonico e al campanello di casa, è stato soccorso dai vigili urbani che temendo il peggio sono entrati in casa sua dalla finestra. Il 78enne era inciampato ed era riverso a terra ed è stato assistito fino a quando autonomamente non ha chiarito di essere in grado di proseguire da solo con l'assistenza di vicini e conoscenti arrivati sul posto.

Domenica 11 Agosto 2019, 13:59

