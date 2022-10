Incidente sulla A1 innesto 162 vicino ad Afragola: due morti e un ferito grave

L'incidente poco prima delle 20 di questa sera sulla corsia nord della A1 Napoli-Roma all'altezza dell'innesto della 162 e 7bis al chilometro 758, nel territorio del Comune di Afragola.

La moto con due persone a bordo che procedeva ad alta velocità, ha travolto un automobilista che, probabilmente stava attraversando la corsia poiché rimasto fermo con l'auto in panne sulla corsia di emergenza.

Sia l'automobilista che il conducente della moto sono morti sul colpo, mentre il passeggero della moto è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la Polizia Stradale di Napoli nord per stabilire la dinamica del sinistro e diverse ambulanze. A seguito dell'incidente si è formata una coda di auto lunga alcuni chilometri in direzione Roma