Un impatto tra auto e moto è stato fatale per il giovanissimo centauro che ha perso la vita. L'incidente è avvenuto in zona Marchesa a Boscoreale, fatale per il 23enne. Sul posto sono giunti i carabinieri agli ordini del maresciallo Massimo Serra e gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Il titolare dell'auto è indagato per omicidio stradale.

