Incidente a Caivano, Angelo morto a 29 anni 24 ore dopo lo schianto in moto

Il manto del lutto torna a calare su Caivano e, contemporaneamente, procedono le indagini per far luce sulla morte del 29enne Angelo Vivace. Lo schianto auto contro scooter era avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Diaz. Le condizioni di Angelo erano parse subito gravi ed era stato trasportato con urgenza in ospedale. Ha lottato con tutte le sue forze e, poi, ieri pomeriggio è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli. I carabinieri della locale tenenza, guidati dal tenente Antonio La Motta, avevano effettuato i rilievi dopo il terribile schianto. Saranno proprio le indagini dei militari dell’Arma della compagnia di Casoria, diretti dal maggiore Diego Miggiano, a far luce sull’episodio. Intanto, si attendo gli esiti dell’autopsia.

La comunità è sconvolta da quanto accaduto. Angelo era molto conosciuto: «Era un ragazzo semplice. Mi sembra tutto così assurdo, basta un attimo e non ci sei più. Caivano sembra non riuscire a trovare pace. Troppi giovani morti, queste sono le vere tragedie».