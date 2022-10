Incidente a Caivano, auto contro il guardrail sulla strada sannitica: morto 38enne, gravi due amici

Un'altra notte di sangue sulle strade. I carabinieri della stazione di Caivano sono intervenuti lungo la strada sannitica dove un’auto è finita contro il guardrail. Tre le persone a bordo. Alla guida un 24enne, trasportato in ospedale a Frattamaggiore non in pericolo di vita. Nulla da fare invece per il secondo passeggero, morto sul colpo per le gravi lesioni riportate: Nicola Rivetti, nato a Caserta il 13 aprile 1984. Grave anche il secondo passeggero, classe 1998, ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Indagini in corso per chiarire la dinamica.