Incidente a Casandrino: scooter contro Fiat 500, morto centauro

Scontro auto-scooter in via Paolo Borsellino a Casandrino: morto il centauro. Danilo Laganà, 35 anni, napoletano, stava andando al lavoro quando è avvenuto lo schianto contro una Fiat 500 alla cui guida ci sarebbe stato un giovane. Prima il volo dal mezzo a due ruote e poi la caduta sull’asfalto. Lo scooter è finito in fiamme, probabilmente a causa dell’urto violento. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. cercando di rianimarlo. I rilievi saranno effettuati dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano, coordinati dai militari della compagnia di Giugliano.

L’arteria di collegamento con Arzano è completamente bloccata. La polizia municipale si sta occupando di ripristinare la viabilità.