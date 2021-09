Incidente a Casoria: nonno va a prendere il nipotino a scuola, si schianta con l'auto e muore: illeso il bambino di tre anni

Tragico epilogo per l'incidente d'auto avvenuto stamane a Casoria, in provincia di Napoli.

La vittima, Vincenzo Perez, anni 58 anni, si era recato intorno alle 12:30 presso l'Istituto Sacro Cuore in piazza Giovanni Pisa per prelevare il nipotino di 3 anni. Dopo aver posizionato il piccolo sul sedile posteriore e avergli correttamente allacciato la cintura di sicurezza, Perez si era messo al volante della sua vettura e aveva ripreso a guidare. Durante il tragitto, secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima è stata colta da malore, cui è seguito un infarto, perdendo così il controllo della vettura. Fatale dunque lo schianto, avvenuto contro un palo della luce pubblica dopo appena due chilometri, in via Bari.

Immediati sono stati gli interventi della polizia municipale e del medico legale, i quali, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso. Fortunatamente illeso il nipotino, sopravvissuto allo schianto.