Incidente a Cimitile, auto travolge pattuglia dei vigili urbani nella zona dell'ex mattatoio

Uno scontro fortissimo, ma fortunatamente senza conseguenze per le persone. È quello che avvenuto nel pomeriggio di ieri tra due vetture nella zona dell'ex mattatoio nei pressi della chiesa di San Donato. Da lì usciva una pattuglia dei vigili urbani di Cimitile che precedeva il mezzo che sta facendo le operazioni di sanificazione durante questa emergenza per il coronavirus. All'improvviso è spuntata un'autovettura che ha praticamente falciato la Panda della polizia locale. Danni ingenti per i due mezzi: tanta paura, ma nessun ferito.