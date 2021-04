Incidente a Ercolano, grave ventenne sbalzata dallo scooter in via Panoramica

Gravissimo incidente nel centro cittadino di Ercolano. In condizioni critiche una ventenne sbalzata da uno scooter in via Panoramica. La donna ha riportato lesioni molto gravi causate dal forte impatto con la strada.

La giovane era su di uno scooter guidato da un'altra persona che ha solo una frattura alla spalla. Nell'incidente è stata coinvolto anche un'automobile, illeso l'uomo al volante.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale. Secondo una prima ipotesi la causa del grave incidente sarebbe l'alta velocità.