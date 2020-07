Incidente a Fuorigrotta, muore a 21enne nello scontro frontale in scooter

Incidente mortale su via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta dove due scooter si sono scontrati frontalmente. Uno dei conducenti, un 21enne napoletano ha perso la vita nel violento impatto tra i due mezzi, uno Scarabeo e un motociclo Yamaha.

Lo scontro tra centauri è avvenuto intorno alle 22.30 all'altezza del civico 525 e sul posto sono giunte due ambulanze del 118. Uno dei mezzi di emergenza ha trasportato il ragazzo ferito ma non in gravi condizioni all'ospedale del Mare mentre per il 21enne il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La strada è stata interdetta dalla polizia municipale della sezione infortunistica stradale, interventa con gli agenti comandati da Antonio Muriano che hanno effettuato sopralluoghi e rilevi sul posto per due ore circa. La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione e c'è la possibilità che fossero senza caschi di protezione, circostanza al vaglio dei poliziotti municipali.

