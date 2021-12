Incidente a Grumo Nevano, 21enne va fuori strada e si schianta contro il muro di una casa: morto

Questa notte, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via San Domenico, nel comune di Grumo Nevano. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e poi contro il muro di cinta di un’abitazione.

Il conducente, Raffaele Guarino, 21 anni, è morto sul colpo. Il veicolo è stato sequestrato mentre la salma è stata trasportata al Policlinico di Napoli per gli esami autoptici. Indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e modalità