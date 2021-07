Incidente a Materdei: uomo investito da scooter, un'ora in attesa dell'ambulanza (con gli ombrelli per ripararsi dal sole)

Incidente a Materdei, uomo investito da uno scooter. Il fatto è accaduto circa un'ora fa in via Bartolomeo Caracciolo, all'altezza del Teatro Bolivar. La vittima è stata travolta da un centauro in corsa ed è rimasto un'ora in attesa dei soccorsi. Per sopperire all'emergenza alcuni passanti hanno coperto l'uomo con ombrelli per ripararlo dal sole.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno dovuto sedare gli animi, dato che la tensione stava salendo per la questione della mancata sicurezza nella zona. Questo sarebbe infatti l'ennesimo incidente.