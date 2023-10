Napoli, investe e tenta di uccidere l'ex fidanzato: arrestato pirata di 21 anni

Con la sua auto, investe l'ex fidanzato che era in bici e poi fugge. Non si è trattato di un pirata della strada, ma di un vero e proprio tentativo di omicidio per motivi di gelosia. Le indagini lampo dei carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno permesso di ricostruire in poche ore quanto accaduto ieri mattina in via Argine e di arrestare un 21enne per tentato omicidio.

Domenica mattina, alle 11, un 24enne è stato investito mentre percorreva via Argine a bordo di una bici elettrica.

L'auto pirata si è subito allontanata dal luogo dei fatti, mentre il ciclista è stato soccorso e portato in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni per lesioni non ritenute gravi.

Secondo quanto si apprende, dopo una relazione durata due anni, la vittima aveva lasciato il 21enne che non si era rassegnato alla fine della relazione. Così, ieri mattina avrebbe preso l'auto per pedinare e poi investire l'ex compagno. La vettura è stata sequestrata e, come previsto dal codice rosso, il 21enne è stato subito arrestato per tentato omicidio.