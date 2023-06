Incidente a Napoli, coinvolta la moglie di Kim Min-Jae: giovane in ospedale

Incidente stradale alla Torretta, nel cuore di Napoli. Ahn Min-Jae, la moglie del difensore del Napoli campione d'Italia, ha investito un giovane in via Giordano Bruno. Sul posto è arrivata un'ambulanza, il ragazzo è stato accompagnato in ospedale.

Discreta ma innamorata di Napoli, già a novembre Ahn si ritrovò suo malgrado in prima pagina per il furto della sua auto. Queste disavventure, però, non hanno inciso sul suo rapporto con la città. Sui social non è attivissima ma in passato ha postato un po' di foto raccolte nei primi mesi di Napoli. Un caffé al Gambrinus, il tramonto davanti al mare con la figlia, un giro in kayak nel golfo tra le immagini che conserverà con affetto e che ha voluto condividere insieme con i suoi follower.