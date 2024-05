Incidente a Napoli, morto 16enne a Scampia: fatale lo scontro tra il suo scooter e una Panda

Un altro incidente mortale nel cuore di Napoli. La polizia locale di Napoli è intervenuta per un incidente a Scampia che ha visto coinvolto un 16enne, residente della zona.

Il minorenne a bordo di un motociclo Honda Sh125 percorreva via Roma verso Scampia in direzione Melito di Napoli quando, prima dello svincolo della circumvallazione esterna, ha tamponato una Fiat Panda che lo precedeva. L’urto è avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e lo spigolo posteriore del veicolo. A seguito dell’impatto il motociclo ha deviato la marcia invadendo la corsia opposta ed entrando in collisione frontale con una Ford Ka. Il giovane è morto sul colpo.

I veicoli coinvolti sono stati tutti sequestrati e i conducenti coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito riferiti agli esami sia tossicologici che di alcol test.