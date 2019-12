Napoli, giallo a Posillipo: incidente a via Manzoni e i centauri perdono la pistola

Viaggiavano a bordo di una moto su via Manzoni, prima di scontrarsi con un'auto ma sui centauri è stata avviata un'indagine. L'episodio è avvenuto poco dopo le 20, all'altezza di Torre Ranieri dove I motociclisti si sono schiantati su un'auto, perdendo la pistola scacciacani che avevano con sé.



Sul posto, oltre a due ambulanze del 118,sono giunti i carabinieri che stanno investigando per ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio dai militari c'è anche la possibilità che i centauri avessero intenzione di rapinare il conducente dell'auto ma, al momento, gli investigatori stanno raccogliendo indizi e testimonianze sull'accaduto.



I due uomini a bordo della moto sono stati ricoverati entrambi in ospedale per i traumi riportati nell'impatto. Un centauro è stato trasportato all'ospedale Cardarelli e un altro al Fatebenefratelli. L'episodio ha causato la congestione del traffico su via Manzoni per circa 40 minuti.