Incidente a Napoli, due ragazze di 13 anni investite sulle strisce pedonali davanti alla scuola

Due studentesse di 13 anni sono state investite ieri mattina su via Domenico Fontana, l'arteria che collega Rione Alto a piazzetta Arenella, nel quartiere Vomero. Entrambe le minori che erano sulle strisce pedonali e si stavano recando a scuola, poco prima delle 8, hanno riportato solo contusioni e non hanno necessitato del ricovero ospedaliero ma l'episodio ha nuovamente acceso i riflettori sul tema della sicurezza stradale.

L'investimento è avvenuto nei pressi del civico 72 di via Domenico Fontana.

Una Jeep ha urtato le due amichette che stavano attraversando sulle strisce pedonali. L'uomo alla guida s'è fermato a prestare soccorso e, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per le minori.

«È stata sfiorata la tragedia all'orario di ingresso dei ragazzi della scuola media, per questo è assolutamente necessario che davanti agli istituti scolastici si metta in pratica ciò che è previsto dal codice della strada, ossia l’istituzione delle cosiddette strade scolastiche» ha chiesto Rino Nasti, consigliere della V municipalità che ha sottolineato la necessità di «presidi dei vigili urbani presso i plessi scolastici».

«Mia figlia è stata assistita all'ospedale Santobono e, fortunatamente, ha riportato solo contusioni e traumi causati dall'urto ma noi genitori chiediamo più sicurezza sulle strade, soprattutto in prossimità delle scuole» ha sottolineato Claudi Calì, mamma di una delle due ragazzine investite. «A Napoli c'è stato un drammatico incremento di investimenti pedonali e come abbiamo fatto in passato con manifestazioni e fiaccolate come quella per Giuseppe Iazzetta, investito mortalmente sulle strisce pedonali in piazza Sannazaro circa un anno fa, continueremo a far presente alle istituzioni le nostre richieste» ha affermato Nelide Milano, responsabile Comitato civico per la sicurezza dei minori e degli adolescenti, impegnata «per intervenire da un punto di vista legislativo e per incrementare la presenza di dossi e semafori in strada, anche su via Domenico Fontana».