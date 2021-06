Incidente a Napoli, uomo investito a piazza Garibaldi un'ora a terra in attesa di soccorsi

È stato investito all’incrocio tra il corso Umberto e piazza Garibaldi. Sbalzato dalla sua bicicletta da un centauro impazzito che poi, senza curarsi dell’accaduto, è scappato via. L’uomo investito alle 11 di stamattina, un 52enne napoletano, è ancora a terra in attesa dei soccorsi che - nonostante i solleciti della moglie e della polizia locale - non sono ancora arrivati.

«Mio marito è rimasto al suolo per oltre un ora - dichiara la moglie Sara - nonostante le tante telefonate al 118. Crediamo si sia rotto un ginocchio ma sino a quando non sarà accertato dai paramedici non possiamo essere sicuri di nulla. È incredibile che un uomo ferito debba attendere così tanto tempo prima di essere messo al sicuro».