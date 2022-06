Incidente a Napoli in via Giordano Bruno: è l'ennesimo schianto nella svolta della morte

La chiamano la svolta della morte. È quella che si trova in via Giordano Bruno all'altezza del cantiere e della Torretta dove, poco più di un anno fa, perse la vita il falco Gianni Vivienzo. Da allora poco è cambiato. È stata rifatta solo la segnaletica. Ma in quel punto di incidenti se ne contano a decine. L'ultimo questo pomeriggio. Una Pegeaut proveniente da Sannazaro e in fase di svolta ha impattato con un centauro proveniente dalla Riviera di Chiaia. Immediati i soccorsi. L'uomo dopo l'impatto è stato sbalzato per diversi metri. Fortunatamente indossava il casco.

Secondo il primo intervento dell'ambulanza del 118 con molta probabilità ha riportato una frattura alla gamba sinistra. Immediata l'ira dei residenti. Stufi dei continui incidenti. «Abbiamo effettuato decine di segnalazioni - spiega Annamaria, titolare del negozio di materiale elettrico che si trova di fronte alla svolta maledetta - nessuno ha fatto nulla». Gli fa eco Nino Mele della tabaccheria: «Il solito punto di sempre quando decideranno di intervenire?».

I rilievi tecnici per trovare una soluzione sono stati effettuati ma non si è arrivati alla conclusione. Il cantiere da circa tre giorni è senza operai malgrado fossero andati avanti. È opinione generale che resterà fermo. Magari sono finiti i soldi, così si dice. O la ditta non è stata pagata, mormora qualcuno. Di sicuro è il punto più pericoloso di Giordano Bruno anche solo attraversare la strada a piedi è un rischio.