Incidente a Napoli, auto si ribalta a via Jannelli: uomo in ospedale

Spaventoso incidente in via Gabriele Jannelli a Napoli. Poco dopo la mezzanotte un auto che percorreva l’asse viario che collega l’Arenella ai Camaldoli si è ribaltata su un fianco dopo aver probabilmente urtato con forza una macchina parcheggiata.

L’automobilista è riuscito a fatica a tirarsi fuori dalla vettura attraverso il finestrino del passeggero. Immediato l’intervento sul posto dell’ambulanza e della polizia municipale. L’uomo, che è apparso in condizioni non gravi, è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure mediche. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco l’auto è stata poi rimossa dalla strada.