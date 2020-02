Incidente a Ottaviano, muore a 30 anni sbalzato dall’auto nello scontro con un camion

Una carambola dell’auto, lo scontro con un camion che proveniva dalla direzione opposta e la morte avvenuta sul colpo. Non c’è stato nulla da fare per Carmine Boccia, 30enne di San Gennaro Vesuviano che questa mattina, intorno alle 5, ha perso la vita in via Di Prisco, ad Ottaviano.

Secondo quanto si è appreso il giovane stava recandosi al lavoro con la sua auto quando ha urtato contro un’altra vettura in sosta e poi si è scontrato con un camion che proveniva dal senso opposto. La folle carambola è terminata nel cortile di un’abitazione: Boccia è stato sbalzato dalla sua macchina ed è finito in strada. Tutti i tentativi di salvarlo sono stati vani. Sul posto i carabinieri.

