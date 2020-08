Incidente a Portici, collaboratore del sindaco investito da pirata della strada

Travolto mentre attraversava via Diaz, nel centro cittadino di Portici. Non si è nemmeno fermato a prestare soccorso l’uomo che oggi pomeriggio ha investito un collaboratore dello staff del sindaco Enzo Cuomo.

Il cameraman è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, soprattutto per valutare le conseguenze dell’impatto sulla schiena e alla testa che non sembrerebbero però preoccupanti.

Ad occuparsi invece del pirata della strada sono stati gli agenti della polizia municipale (agli ordini del colonnello Gennaro Sallusto) che in tempi da record hanno rintracciato il responsabile.

Ad agevolare il riconoscimento dell’uomo i filmati recuperati dalle telecamere di videosorveglianza collocate in via Diaz. Analizzando le immagini i caschi bianchi sono risaliti all’identità dell’uomo, risultato residente a San Giovanni a Teduccio. Il responsabile è stato quindi rintracciato e fermato qualche ora più tardi e dovrà rispondere della fuga subito dopo aver investito la vittima.



