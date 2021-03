Incidente a Posillipo, Audi Q3 bianca tampona le auto in sosta: ripresa dalle telecamere

Un brutto risveglio per diversi residenti di Posillipo, che uscendo di casa hanno trovato le loro auto tamponate da un pirata della strada che, però, non è rimasto totalmente anonimo.

Poco prima di piazza San Luigi, infatti, le telecamere di un palazzo hanno ripreso l'Audi Q3 bianca che ad alta velocità andava fuori strada causando appunto ingenti danni alle vetture parcheggiate. Il tutto, peraltro, accadeva alle tre di notte ovvero ben oltre le dieci di sera canoniche dell'attuale divieto di spostamento.

Il responsabile è fuggito via senza pensarci due volte, ragion per cui i danneggiati si sono messi alla ricerca dell'autore del sinistro condividendo sui propri social video e foto dell'accaduto: «Aiutateci a condividere per sensibilizzare l'autore del danno a denunciare il sinistro», scrive uno dei residenti.