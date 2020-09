Incidente a Pozzuoli: auto contro scooter, morto pescivendolo di Monterusciello

In uno scontro tra un'auto e uno scooter in via Umberto Saba nel megaquartiere di Monterusciello a Pozzuoli è morto un uomo di 49 anni, Giuseppe De Simone, commerciante alimentare nel ramo ittico.

L'uomo, residente nel quartiere, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, a bordo della sua moto ha impattato violentemente contro una Fiat Fiorino guidata da un giovane sempre del quartiere, all'incrocio di via Saba nei pressi dell'isola ecologica. Soccorso è stato trasferito dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso del nosocomio flegreo, Santa Maria delle Grazie, dove poco dopo è morto.

Sul posto gli uomini della polizia municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Il giovane a bordo dell'auto, che si era allontanato dal luogo dell'incidente, si è poi presentato qualche ora dopo alla polizia municipale. L'auto ritrovata dagli agenti di polizia municipale dopo qualche ora a un paio di chilometri di distanza dal luogo del tragico impatto, nei pressi dei '600 alloggì, e lo scooter sono state poste sotto sequestro. La salma è stata trasferita presso il Policlinico di Napoli per l'esame autoptico.

