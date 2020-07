Incidente a Qualiano, bimba morta a 4 anni: non ci sarà funzione religiosa in chiesa

Si terranno nel pomeriggio, alle ore 16, le esequie della piccola Sofia, la bimba di soli 4 anni morta due giorni fa in un incidente stradale nel comune di Qualiano. La bara, per volontà dei genitori, sarà portata direttamente nel cimitero comunale di Qualiano. Non ci sarà pertanto alcuna funzione religiosa in chiesa.

Sofia era in auto (una Fiat 600) con la mamma quando un 19 enne alla guida di una Golf, nel tentativo di sorpassare l'autovettura, ha impattato la fiancata posteriore della stessa determinandone il ribaltamento. La piccola è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Inutile la corsa in ospedale: Sofia è morta poco prima di arrivare al Santobono.

Il 19 enne di Marano, neo patentato, ha contattato i soccorsi ma si è poi allontanato dal luogo del sinistro. È stato denunciato a piede libero.

