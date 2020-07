Incidente a Qualiano, morta bimba di 4 anni: «È stata sbalzata fuori dall'auto»

È morta la bimba di 4 anni coinvolta oggi in un incidente stradale a Qualiano, in via Falcone, nei pressi dello stadio comunale. La bimba è deceduta al Santobono. Il sinistro si è verificato intorno alle 16. Due le auto coinvolte.

L'impatto, secondo i testimoni, è stato violentisismo e l'urto avrebbe fatto sbalzare la piccola all'esterno dell'autovettura su cui viaggiava. Alcuni passanti e il conducente dell'altra vettura hanno prestato i primi soccorsi. La bimba è stata trasportata in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Sul posto sono accorsi i vigili urbani a cui sono affidate le indagini.



Ultimo aggiornamento: 18:24

